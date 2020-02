Maria Saal, St. Veit 2,7 Millionen Euro zum Schutz vor Hochwasser

Facebook

Geschiebesperren wurden bereits errichtet © KK

Wie wichtig Schutzmaßnahmen sind, zeigte zuletzt das 30-jährliche Hochwasser im Gurktal. In Weitensfeld konnte durch gesetzte Maßnahmen in der Vergangenheit viel verhindert werden. Rund zehn Millionen Euro sollen nun in den nächsten Jahren in den vom Hochwasser am stärksten betroffenen Gemeinden Straßburg und Gurk investiert werden.