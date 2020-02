Facebook

Ein gelbes Straßenschild sorgte am Dienstag in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt für Verwirrung. Die Tafel mit der Feinstaub-Straßensperre ist rund zwölf Jahre alt. Sie war seit 2009 mit einem schwarzen Tuch verhängt. Das hat vermutlich der Wind weggeblasen. „Im Jahr 2009 wurde die Verordnung wieder aufgehoben, bei der Erhöhung der Feinstaub-Grenzwerte an fünf Tagen in Folge die Völkermarkter Straße zu sperren“, sagt Wolfgang Hafner, Leiter der Umweltabteilung der Stadt Klagenfurt. Die Tafel wurde jetzt abmontiert.

