Alle Kärntner wurden bisher negativ getestet © APA/Punz

Am Montag hat das Land Kärnten drei weitere Coronavirus-Verdachtsfälle bekannt gegeben. Zwei Personen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und ein Mann aus dem Raum Villach. Im Fall der Person aus Villach konnte am Dienstag gegen 16 Uhr Entwarnung gegeben werden. "Der am Montag in Villach gemeldete Corona-Verdachtsfall hat sich nicht bestätigt", das teilt die Landessanitätsdirektion Kärnten mit. Ausständig sind derzeit noch die Abstrichergebnisse der zwei weiteren Verdachtsfälle, die aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gemeldet wurden.