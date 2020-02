Facebook

Seit gut zwei Jahren laufen die Sanierungsmaßnahmen am Neuner-Areal © Markus Traussnig

Wenn auf der Tagesordnung des Klagenfurter Gemeinderates das Wort Grundstücksbereinigung vorkommt, winkt ein Großteil der Gemeinderäte das Thema als lästige Notwendigkeit ohne große Diskussion durch. In der Regel geht es nur um wenige Quadratmeter. Bei der „Grundstücksbereinigung Neuner Areal“, die heute beschlossen wird, sieht Stadtrat Frank Frey (Grüne) die Sachlage anders. „Wir haben das Areal an der Walk zur Entwicklung ausgeschrieben, plötzlich soll auf Drängen des Bauträgers eine Auto-Straße durch das Areal geführt werden, damit man einen größeren Profit macht“, mutmaßt Frey. Seine Fraktion wolle dem Vorhaben nicht zustimmen. „Als wir in Harbach ein noch größeres Areal zur Entwicklung ausgeschrieben haben, gab es lediglich die vorhandenen Straßen als Vorgaben“, argumentiert er.