Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ringen um die Sitze im Klagenfurter Gemeinderat hat bereits begonnen © KLZ/Traussnig

Am 28. Februar 2021 gibt es in Kärnten wieder Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen. Die ersten Vorwehen sind in der Klagenfurter Stadtpolitik bereits spürbar. Vor allem der Ton wird zunehmend rauer. Innerhalb der meisten Parteien gibt es schon ein intensives Diskutieren über Kandidaten und Weichenstellungen. Relativ ruhig scheint es lediglich bei der SPÖ zu sein, weil die Karten schon länger auf dem Tisch liegen. Bereits Ende 2019 hat Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ihre Wiederkandidatur bekannt gegeben. Weder Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler noch Stadtrat Franz Petritz machen ihr den Platz als Bürgermeisterkandidatin streitig. „Die wichtigsten Themen werden für mich Hallenbad, die Erneuerung der Messe mit dem Veranstaltungszentrum, die Belebung der Innenstadt mit Kultur wie mit dem Klagenfurt Festival und die Erweiterung vom Bildungscampus sein“, sagt Mathiaschitz. Die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartnern ÖVP und Grüne sieht sie durch den Wahlkampf nicht in Gefahr: „Keiner von uns will einen ein Jahr langen Wahlkampf.“