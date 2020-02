Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julian Marley kommt nach Klagenfurt © EPA

2019 setzte man beim Bodypainting Festival auf österreichische Acts - allen voran Conchita Wurst und Left Boy. Beim World Bodypainting Festival das im heurigen Juli in der Klagenfurter Innenstadt über die Bühne geht, setzt man hingegen auf Internationale Stars. Am Samstag dem 11. Juli wird etwa der mehrfach für den Grammy nominierte Julian Marley mit seiner Band "The Uprising" auftreten. Sein Familienname ist jedem ein Begriff und ist Garant für Reggae vom Feinsten. Julian Marley ist der Sohn der Reggae Legende Bob Marley, der am 6. Feber 75 Jahre alt geworden wäre und 1981 verstorben ist. Mit Iriepathie gibt es eine weitere Reggae-Band im Programm.