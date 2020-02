An zwei Klagenfurter Schulen startet am heutigen Montag ein Pilotprojekt. Mit "EATY" kann gesundes Essen via App oder online bestellt werden.

EATY wird gestartet © Büro Prettner

Nach der Einführung der gesunden Schuljause mit mobiler Ernährungsberatung beginnt heute an zwei Klagenfurter Schulen das Pilotprojekt "EATY" – die Menü-bestellung gesunder Schulmahlzeiten online oder via App. Getestet wird am BRG Viktring und an der HAK Villach. Die Schüler sollen das Essen vorbestellen. Durch die punktgenaue Zubereitung der Mahlzeiten soll auch Müll vermieden werden.