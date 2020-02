„Mein Hund war der Weg ins Unternehmertum"

Facebook

Laura Gentile bei der Kärntner des Jahres 2020 Gala Velden © (c) Weichselbraun Helmuth

Bei Wahlsiegerinnen in der Politik würde man fragen: Was hat Ihnen die Stimmen gebracht? Also auch an Sie als „Klagenfurterin des Jahres“ diese Frage.

LAURA GENTILE: Ich gebe schon zu, als die Nominierung kam, habe ich das über meine SocialMedia-Kanäle verbreitet. Dass dann aber offenbar viele Freunde das noch weitergetrieben haben und für mich abstimmen ließen, wusste ich nicht. Bei der Verkündigung dachte ich im ersten Moment, ich muss weinen.