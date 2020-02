Bei Tat ertappt Einbrecher bedrohte Messe-Mitarbeiter mit Totschläger

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Riesenschreck für zwei Mitarbeiter der Kärntner Messen (Archivbild) © Raunig

Freitagnachmittag brach ein vorerst unbekannter Täter in die Büroräumlichkeiten der Klagenfurter Messe ein. Er nahm eine Handkasse und andere Gegenstände an sich. Dabei wurde er von zwei Angestellten gestört. Der Mann bedrohte die beiden mit einem mitgeführten Totschläger und konnte so vom Tatort flüchten. Die Zeugen, die bei dem Vorfall unverletzt blieben, alarmierten die Polizei. Diese leitete eine Fahndung ein.