Es zieht sie in die Stadt, die Buntspechte. Fassaden von Wohnhäusern lieben sie. Dort hämmern sie fröhlich an einem Nest oder sie suchen nach Futter. Mit Attrappen kann es gelingen, die Vögel auszutricksen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Buntspecht liebt Fassaden © (c) elisabeth peutz

Sie klopfen schon wieder an, die Buntspechte. Mancher Hauseigentümer kann ein Lied davon singen und es handelt sich dabei nicht immer um ein Loblied. Denn die Vögel sind zwar wunderschön. Aber die Schäden, die sie an Fassaden anrichten, sind mitunter auch beträchtlich.

„Heuer haben die Buntspechte exakt am 1. Jänner mit der Vorbalz begonnen. Das ist sehr früh“, sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Birdlife in Kärnten. „Sie stecken jetzt ihr Revier ab, damit andere Spechtmännchen wissen, dass sie dort nichts zu suchen haben.“

Denn ein Herr Specht muss mehrere Bruthöhlen bauen und sie seinem Weibchen anbieten, das sich dann eine aussucht.