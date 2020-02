Am Sonntag wird es sonnig und mild.

Am Sonntag könnten Frühlingsgefühle aufkommen © (c) Weichselbraun Helmuth

Tagsüber ist es am Sonntag zeitweise wieder sonniger und anhaltend mild bei +7 bis +12 Grad. Vom Westen her erreichen weitere Schlechtwetterfronten mit sehr milden Luftmassen die Alpen. Wir an der Südseite der Alpen sind etwas abgeschirmt und das Wetter ist somit insgesamt doch merklich besser.