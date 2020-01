Facebook

Am Samstag herrscht bei uns Zwischenhocheinfluss vor. Deshalb scheint tagsüber auch häufig die Sonne und nur gelegentlich machen sich ein paar hochliegende Schleierwolken bemerkbar. Diese werden dann erst zum Abend hin langsam mehr und dichter. Es ist neuerlich für die Jahreszeit deutlich zu mild mit Temperaturen zum Beispiel am Nachmittag rund um Villach bis nahe plus elf Grad. "Das zu milde Wetter hat vor allem für kreislauflabile Menschen mit zu niedrigem Blutdruck oft negative Konsequenzen und Kopfschmerzen oder auch Schwindelattacken sind daher nicht selten", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger. Auf auf den Bergen ist es am Samstag wieder ausgesprochen mild.