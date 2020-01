Für die Weihe des neuen Diözesanbischofs im Klagenfurter Dom am Sonntag, dem 2. Februar gibt es eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen.

In der Zeit von 11Uhr bis ca. 18 Uhr wurde ein beidseitiges Halten und Parken verboten (ausgenommen Festgäste, also PKW mit Berechtigungskarte) für die Lidmanskygasse, zwischen Adlergasse und Domgasse sowie für die Domgasse (ausgenommen Behindertenparkplatz), zwischen 8.-Mai-Straße und Lidmanskygasse angeordnet.