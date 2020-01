Facebook

Wir verbleiben in höheren Luftschichten zwar weiterhin in einer leicht wechselhaften Nordwestströmung, doch steht diese unter Zwischenhocheinfluss. Eine sogenannte Warmfront streift uns vorübergehend mit ein paar Wolkenfeldern, doch im Tagesverlauf setzt sich wiederholt die Sonne durch. Die Temperaturen steigen weiter signifikant an. Beeindruckend ist der Anstieg der Nullgradgrenze: Morgens gibt es regional noch bis in die Tallagen Frost, nachmittags ist es dann schon bis ca. 2500 Meter Seehöhe hinauf frostfrei. Damit gibt es Tauwetter bis in große Höhen hinauf und beispielsweise im Raum Villach sind schon Tageshöchstwerte bis über +10 Grad einzuplanen. "Genießen Sie die milde Luft an einem windgeschützten Ort!", rät der Wetterfrosch Werner Troger. Vor allem oben auf den Bergen weht ein lebhafter, teilweise sogar stürmischer Wind aus nordwestlichen Richtungen.