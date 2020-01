Bei einer Feier im Bildungszentrum der Polizei in Krumpendorf wurden am Mittwoch nach zweijähriger Ausbildungszeit 18 neue Polizisten und sechs Polizistinnen ausgemustert.

Die Absolventinnen und Absolventen nehmen ab 1. Februar ihren Dienst auf © LPD Kärnten/Fritz

24 neu ausgebildete Polizistinnen und Polizisten wurden am Mittwoch zum Dienst abkommandiert. Die 18 Männer und sechs Frauen feierten den Lehrgangabschluss ihrer Polizeigrundausbildung im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie in Krumpendorf. Vonseiten der Landesregierung gratulierten Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber ganz herzlich dazu. „Wenn ich mich hier umschaue weiß ich, dass sich Kärnten auch in Zukunft keine Sorge um eine stabile Sicherheitslage machen muss“, sagte die Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.