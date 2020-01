Facebook

Am Samstag um 16 Uhr öffnet das McMullens am St. Veiter Ring, das dritte Lokal von Julian Mullen © Markus Traussnig

Eine Frage hörte Julian Mullen in den letzten Wochen sehr oft: Schließt ihr das Claddagh wenn ihr ein neues Lokal am St. Veiter Ring eröffnet? Seine Standard-Antwort: „Man gibt doch sein erstes Kind auch nicht weg, wenn ein zweites geboren wird.“ So wird es neben dem Claddagh in der Pernhartgasse ab Samstag auch das McMullens am St. Veiter Ring geben – „als kleinen Bruder gewissermaßen“. Wobei klein relativ ist. „Wir haben dort mehr Platz und eine gut ausgestattete Küche, es wird also unser Haupthaus werden“, sagt Mullen, der die Lokale – seit einem halben Jahr gibt es auch ein Irish Pub in Villach – gemeinsam mit seiner Frau Linda betreibt.