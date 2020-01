Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Als unmittelbare Folge stellt sich vielfach in Kärnten recht sonniges Wetter ein. Nur harmlose Wolkenfelder sind zu sehen. Vereinzelt gibt es Frühnebel, etwa im Wörtherseeraum, der sich aber bald auflöst. Auf den Bergen geht es mit den Temperaturen deutlich bergauf. "Damit endet die Kaltluftzufuhr abrupt und geht in der Folge relativ nachhaltig in Warmluftzufuhr über", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Tageshöchstwerte erreichen stellenweise bereits nahe plus zehn Grad, und das Ende Jänner. Hinweis: Der Zeitraum Ende Jänner ist normalerweise im langjährigen Durchschnitt so ziemlich die kälteste Zeit im Jahr. Heuer ist das definitiv nicht der Fall!