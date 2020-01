Zehntausende Euro Schaden Einbrecher stahlen hunderte Stangen Zigaretten

Facebook

Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. © yamix - Fotolia

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht auf Dienstag über eine Lichtkuppel in eine Trafik in einem Einkaufszentrum in Klagenfurt ein.