Am Aichewaldsee ist die Eisfläche seit dem tragischen Unglück, bei dem ein Eismeister ertrunken ist, gesperrt. Am Freitag findet sein Begräbnis statt © Jannach

Der Eislaufverein Wörthersee trauert um jenen 68-jährigen Eismeister, der am Samstag mit einem Räumfahrzeug in den Aichwaldsee eingebrochen und ertrunken ist. Am Freitag findet das Begräbnis des Verstorbenen in Maria Gail statt. Um ihrem langjährigen Mitglied die letzte Ehre erweisen zu können, legt der EVW an diesem Tag die Arbeit nieder.