Gegen 3.45 Uhr schlugen am Dienstag die Rauchmelder in einem Wohnhaus am Wörthersee an. Ein überhitztes Ofenrohr hatte einen Holzkasten entzündet. 24 Feuerwehrleute von zwei Wehren konnten den Brand löschen.

Zwei Feuerwehren rückten zum Brand in Pörtschach am Wörthersee aus (Symbolfoto) © Jürgen Fuchs

In einem Wohnhaus in Pörtschach am Wörthersee schlugen in der Nacht auf Dienstag um 3.45 Uhr die Rauchmelder an. Die 81-jährige Bewohnerin hörte den Alarm und sah nach. Im Obergeschoss fand sie einen brennenden Holzkasten, der durch ein daneben liegendes, überhitztes Ofenrohr feuer gefangen hatte. Die Frau alarmierte sofort die Einsatzkräfte.