Starker Bodenwind war Ursache für Ballonunfall bei Friesach. Flug in 20.000-Volt-Stromleitung hätte für Pilot (62) und den drei Passagieren schlimm enden können.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum Glück begann die Ballonhülle nicht zu brennen © K.K/PRIVAT WHATSAPP

Seit 20 Jahren ist er unfallfrei mit Heißluftballonen unterwegs. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr hätte die geplante Landung auf einem Feld am Rande einer Wohnsiedlung in Grafendorf für einen Piloten (62) und seine drei Passagiere beinahe mit einer Tragödie geendet. „Der Sinkflug lief planmäßig. Plötzlich traten starke Bodenwinde auf. Die Ladephase verlängerte sich und veränderte das angepeilte Ziel“, schildert der Eigentümer und Pilot eines Heißluftballons aus Friesach.

Dann sei alles sehr schnell gegangen.