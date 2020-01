In Klagenfurt wurde am Montag mit 173 Sonnenstunden der bisherige Rekord aus dem Jahr 1918 überboten. Auch in Villach, St. Veit, Feldkirchen und im Lavanttal gab es neue "sonnige Höchstleistungen".

173 Sonnenstunden gab es diesen Jänner schon in Klagenfurt © Weichselbraun

Am Montag wurden in Kärnten an mehreren Wetterstationen neue Sonnenscheinrekorde für den Monat Jänner aufgestellt, teilt der Wetterdienst Ubimet in einer Aussendung mit. Nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) wurde in Klagenfurt sogar der mehr als 100 Jahre alte Rekord auf dem Jahr 1918 überboten. Stationsrekorde gab es auch in Salzburg und der Steiermark, zudem kommen bis Monatsende noch ein paar Sonnenstunden dazu.