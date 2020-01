Facebook

Abgespielt haben sich die unschönen Szenen rund um einen Würstelstand beim Heuplatz. © KLZ/Sebestyen

Mit Essen beworfen, beschimpft und schlussendlich noch körperlich attackiert sollen zwei homosexuelle Männer in der Nacht auf Samstag in der Klagenfurter Innenstadt worden sein. Abgespielt haben sich die unschönen Szenen rund um einen Würstelstand beim Heuplatz. Betreiber ist der bekannte Szene-Gastronom Claus Spitzbart (Princs), der diese Aktion aufs Schärfste verurteilt. "Es ist eigentlich traurig, dass es so etwas heutzutage noch gibt. Für die Betroffenen tut es mir persönlich sehr leid. Es waren einfach wieder zu viele Idioten unterwegs", sagt Spitzbart. Homophobie habe in unserer Gesellschaft nichts mehr verloren. Die beiden Opfer sollen sich kurz vor dem Vorfall umarmt haben, was als Auslöser für den Übergriff gedeutet wird.