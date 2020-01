Facebook

Eislaufen Eis Lend Lendkanal Klagenfurt Lendhafen Eislaufverbot © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Disziplin der Eisläufer am Lendkanal ließ schon in den letzten Wochen zu wünschen übrig. Nun hat die Stadt am Montag die Eisfläche gesperrt. Wie es mit dem Eislaufvergnügen in der Stadt weiter geht, ist offen. Ein Betreten des Eises ist jedenfalls strikt verboten, es herrscht Lebensgefahr!