Klagenfurt Brüderpaar soll drittem Bruder Pkw geraubt haben

Die Polizei fahndet nach zwei in Wien lebenden Kärntnern. Das Duo tauchte Sonntagnachmittag in der Wohnung des dritten Bruders in Klagenfurt auf und wollte mehrere tausend Euro Schulden eintreiben.