Kleine Zeitung +

Coronavirus Kärntner Ärzte und Krankenhäuser sind gerüstet

Die Landessanitätsdirektion hat in den letzten Tagen umfangreiche Vorkehrungen in Kärnten getroffen. Sowohl in den Krankenhäusern als auch bei der niedergelassenen Ärzteschaft sei man gerüstet.