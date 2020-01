In der Innenstadt

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos © Kanizaj

Sonntag kurz nach 5 Uhr in der Früh kam es in der Herrengasse in Klagenfurt zu einer Rauferei. Im Zuge dieser Auseinandersetzung bewarfen die unbekannten Täter ein geparktes Auto mit einer Glasflasche. Der Wagen wurde dadurch beschädigt. Außerdem wurden zwei Fensterscheiben eines Gebäudes eingeschlagen.