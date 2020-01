Von Klagenfurt bis Ferlach Detektiv verfolgte Ladendieb mit seinem Auto

Facebook

Die Polizei stoppte die beiden Slowenen im Bereich Unterloibl © APA/Gindl

Samstag gegen 16.25 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Sportgeschäft in Klagenfurt einen Ladendiebstahl. Ein vorerst unbekannter Mann hatte mit einer präparierten Einkaufstasche zwei Paar Sportschuhe gestohlen und verließ das Geschäft. Die Diebstahlsicherungen schlugen nicht an. Der Ladendieb und ein weiterer Mann steigen in einen Pkw mit slowenischem Kennzeichen. Der Detektiv nahm mit seinem Auto die Verfolgung auf. Er verständigte die Polizei und gab immer wieder seinen Standort durch.