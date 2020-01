Facebook

Unweit des Heuplatzes kam es zu dem Vorfall © Helmuth Weichselbraun

In Klagenfurt soll es am Samstag gegen 4 Uhr Früh zu einem homophoben Übergriff auf zwei schwule Männer gekommen sein. Das berichtete "queerklagenfurt", die Organisatoren der Regenbogenparade in Klagenfurt, via Instragram. Die Polizei bestätigte am Samstag einen Einsatz und Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung.