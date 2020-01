Facebook

stehende Geschäfte gibt es vor allem am Alten Platz, aber nicht nur dort © Elisabeth Peutz

Ein wenig trostlos wirkt er schon, der Alte Platz in Klagenfurt. Oben hui und unten pfui könnte man sagen. Oben wunderschöne, jahrhundertealte Fassaden. Unten ein leer stehendes Geschäftlslokal neben dem anderen.

„Fluktuation gibt es immer wieder in der Stadt“, sagt dazu Stadtrat und Wirtschaftsreferent Markus Geiger (ÖVP). „Einige Liegenschaften hat der Herr Orasch gekauft. Die sollen umgebaut werden. Andere werden gerade umgebaut. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass manche Eigentümer Mietpreise verlangen, die sonst nur in Wien in der Kärntner Straße gezahlt werden.“ Besorgniserregend sei es tatsächlich, wenn mehrere Geschäfte nebeneinander leer stehen, sagt Geiger.