„Der Franzos“ Hervé Claude Delclos in seinem Atelier, in dem man Feinstes aus Frankreich kaufen und auch genießen kann © Elisabeth Peutz

Gourmets ist er bestens bekannt: Hervé Claude Delclos ist ein Haubenkoch, der allerdings nichts mehr auf dem Hut hat mit dem Stress und der nächtlichen Arbeit in all den Restaurants, in denen er die Klagenfurter Jahrzehntelang verwöhnt hat. In Krumpendorf führte der Franzose einst sein erstes Lokal in Kärnten, später hat er seine Haute Cuisine in der Villacher Straße, im Scanzoni-Haus, betrieben, dann lud er ins „La Promenade“ im Palais Helldorf in der Herrengasse und zuletzt war er „Der Franzos“ in der Kolpinggasse.