An der Volksschule Welzenegg und der Körnerschule werden für das kommende Schuljahr jene Kinder bevorzugt, die in unmittelbarer Nähe zu Schule wohnen.

Kinder, die bis zum 31. August das sechste Lebensjahr vollenden, müssen ab Herbst zur Schule © Fuchs Jürgen

Für Eltern von Kindern, die bis zum 31. August das sechste Lebensjahr vollenden, ist der 29. Februar ein wichtiger Termin. An jenem Samstag findet die Schülereinschreibung statt. In der aktuellen Stadtzeitung wird auf diesen Termin hingewiesen. Dabei wird vermerkt, dass bei der Einschreibung an der Volksschule Welzenegg und Körnerschule vorrangig Kinder berücksichtigt werden, die in unmittelbarer Nähe zur Schule wohnen. Begründet wird das mit einer begrenzten Raumkapazität an beiden Standorten.