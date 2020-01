Facebook

Weiterhin liegen auch am Sonntag feuchtere und somit auch wolkenreichere Luftmassen über unserem Land. Deshalb hat es die Sonne den ganzen Tag über recht schwer und sie kommt nur gelegentlich einmal etwas besser zum Zug. Es sollte aber auch weitgehend trocken bleiben und vereinzelte Regen- oder Schneeschauer sind eine Ausnahme. "Das Temperaturniveau ändert sich kaum und somit ist es auch am Sonntag für die herrschende Jahreszeit zu mild", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen in den Niederungen steigen zum Beispiel in Wernberg und in Paternion in den Nachmittagsstunden auf Werte nahe plus fünf Grad.