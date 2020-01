Gruppe von Kölner Kärnten-Fans setzt sich für den Bau einer Dom-Miniatur für die kleine Welt am Wörthersee ein.

Hannes Guggenberger meint, dass der Nachbau des Doms mehrere Jahre dauern würde © Montage:Stock.Adobe/Weichselbraun

Köln und Kärnten verbindet vieles – nicht nur die Liebe zum Fasching. „Es gibt einen intensiven Austausch auf Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturebene sowie enge Verbindungen“, betont Jürgen Schwarz, Chef der Kölner Agentur Black Events. Der Organisator des Kölner Abends in Kärnten, der im Vorjahr bei der Einweihung des Kölner Platzers in Velden das Ehrenzeichen des Landes Kärnten erhielt, möchte ein sichtbares Zeichen für die guten Verbindungen zwischen seiner Heimatstadt und der Kärntner Landeshauptstadt setzen. Der Deutsche tritt mit anderen dafür ein, dass in Minimundus eine Miniatur einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Europas, der Kölner Dom, aufgestellt wird. Pläne und eine 3D-Animation habe er bereits organisiert. „Man hat mit aber gesagt, ich solldas Vorhaben nicht weiter verfolgen“, ist Schwarz enttäuscht.