Zwei Verletzte bei Unfall in Klagenfurt © Weichselbraun

Ein 77-jähriger Pensionist aus Klagenfurt war am Donnerstag mit seinem Pkw im Stadtteil Waidmannsdorf auf einer Gemeindestraße unterwegs. Um 11.10 Uhr wollte er an einer Kreuzung in eine Querstraße einbiegen. Genau zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine 58-jährige Autofahrerin entgegen. Auch sie stammt aus Klagenfurt. Die Frau wollte die Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Front des Fahrzeuges der 58-Jährigen kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Pkw des 77-Jährigen. Beide Beteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall schwer beschädigt.