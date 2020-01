Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Noch einmal recht sonnig und nachmittags mild bei 3 bis 7 Grad. Noch immer bestimmt Hochdruckeinfluss das Wetter bei uns im Land. Deshalb scheint tagsüber nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke auch wieder zumeist die Sonne. Ein paar Wolkenfelder in höheren oder mittelhohen Luftschichten könnten jedoch später durchziehen und zeigen an, dass sich das Hochdruckgebiet nun langsam abzuschwächen beginnt. "Man sollte den Tag aber auch wieder für Freizeitaktivitäten nützen und zum Beispiel auf den Bergen etwas Wintersport treiben", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind auch weiterhin recht angenehm und steigen nach einem frostigen Morgen im Velden am Nachmittag auf Werte bis nahe +7 Grad. Noch milder ist es wieder in mittleren Höhenlagen und dort speziell an den Sonnenhängen.