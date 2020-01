Facebook

Ob Wetterstation oder nicht: Fix ist, dass der Container auf dem Ulrichsberg illegal aufgestellt wurde © KK

Wilde Gerüchte ranken sich um einen monströsen (Doppel-?)Container unweit der Gedächtnisstätte, mit herrlichem Blick in das Tal. Auf der Zugangstür steht in weißen Lettern „Wetterstation Ulrichsberg“, auf der Vorderseite, über einem großen Fenster, hängen Apparaturen, die selbige Nutzung signalisieren, aber eher nach „Bauhaus“ denn nach Profi-Meteorologie ausschauen. Vielleicht wollen auch deshalb Wanderer, denen die angebliche Wetterstation aufgefallen ist, nicht so recht daran glauben, was auf der Tür steht, und hegen etwa den Verdacht, dass es sich um einen Jägerunterstand handeln könnte. In einem Landschaftsschutzgebiet, nebenbei bemerkt.