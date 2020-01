Facebook

Starköchin Lisa Wieland, Para-Ski-Ass Markus Salcher und die heimischen Fans hatten Spaß in Kranjska Gora © Markus Traussnig (4)

Dass Frauen generell für Überraschungen gut sind, ist nichts Neues. Doch was Kärntens Starköchin Lisa Wieland beim Para-Skiweltcup in Kranjska Gora auf die Beine gestellt hat, machte ihren Freund Markus Salcher beinahe sprachlos. Die Hüttenbergerin organisierte heimlich ein 50-köpfiges Fan-Aufgebot für das österreichische Para-Ski-Team, und das obwohl sie ja eigentlich in London war. „Einen Tag zuvor hab ich geahnt, dass irgendwas im Busch sein muss. Meine Burschenschaft von Tröpolach haute mich kurzfristig aus unserer WhatsApp-Gruppe und dass ich mit Lisa fast vier Stunden geskypt habe, war auch nicht normal. Und da ich ja nicht auf den Kopf gefallen bin, war mir klar, dass sie was plant“, sagt der zweifache Goldmedaillengewinner der Paralympics von Sotschi 2014 mit einem Lächeln und freute sich über die tatkräftige Unterstützung.