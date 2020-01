Facebook

Michael Resenig von der Werkstätte Sunflower von Pro Mente Kärnten nimmt am MATP-Bewerb teil © Pro Mente

Mit Eifer und großer Begeisterung haben sich die AthletInnen in den vergangenen Wochen und Monaten auf die Wettkämpfe vorbereitet. Heute ist es so weit. In Villach werden die 6. nationalen Special Olympics Winterspiele 2020 offiziell eröffnet. Rund 900 Sportler nehmen an den Wettbewerben teil, die in neun Sportarten ausgetragen werden. Von den 101 Kärntner Teilnehmern ist eine besonders aufgeregt: Silvana Huss (18), die für die Diözesansportgemeinschaft (DSG) Team Grafenstein im Schneeschuhbewerb an den Start gehen wird. „Wir haben in der vergangenen Woche erfahren, dass sie zusammen mit drei anderen Sportlern aus Oberösterreich, Burgenland und der Steiermark bei der Eröffnung die Fahne tragen wird“, sagt Diözesanreferent Markus Auer.