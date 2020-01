Facebook

Strenge Kontrollen in Kärnten. © Polizei/KK

Tag für Tag rollt eine Vielzahl an Lastkraftwagen durch unser Bundesland – darunter auch so manches „schwarzes Schaf“. Deshalb finden immer wieder sogenannte Schwerverkehrskontrollen statt. Dabei werden sowohl das Fahrzeug, als auch die Lenker genauestens überprüft, nicht

selten muss dabei sogar die Weiterfahrt untersagt werden. Im Gebiet der Landeshauptstadt wird diese Aufgabe von dafür besonders geschulten Beamten der Verkehrsinspektion (VI) erledigt. „Dies ist notwendig, da sich Schwerverkehrskontrollen in einigen Punkten von einer normalen Verkehrskontrolle unterscheiden“, erklärt Chefinspektor Manfred Poms, Leiter der VI Klagenfurt. Neben Führerschein und Zulassung werden auch die Frachtpapiere, der analoge oder digitale Fahrtenschreiber, die Fahrerkarte, die Ladung bzw. die Ladegutsicherung sowie der technische Zustand des LKW in Augenschein genommen. "Besonders bei der Fahrerkarte heißt es genau hinsehen, denn über diese können die Lenk- und Ruhezeiten der vergangenen 28 Tage eingesehen,

kontrolliert und gegebenenfalls geahndet werden", schildert Poms.