Im Klagenfurter Stadtgebiet kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall: Eine 47-jährige Spittalerin fuhr mit ihrem Auto in das Auto eines 34-jährigen Klagenfurters.

© Jürgen Fuchs

Auf der St. Veiter Straße in Klagenfurt passierte am Dienstagnachmittag ein Unfall: Ein 34-jähriger Klagenfurter war mit seinem Auto stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit dem Galgenbichelweg wollte der Mann links einbiegen.