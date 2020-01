Facebook

Diplompfleger halfen sofort und sie riefen die Rettung © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

„Gottseidank geht es meinem Mäuschen wieder gut“, sagt eine Klagenfurter Mutter und erzählt von einem Unfall, den ihre fünfjährige Tochter am vergangenen Samstag in einem großen Sport- und Bekleidungsmarkt in Klagenfurt hatte. „Anna und andere Kinder sind unter den Bekleidungsständern herumgekrabbelt“, erzählt die Mutter, „dabei hat sich meine Tochter schwer verletzt.“