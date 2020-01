Facebook

Die achtjährige Hannah Steiner fand den Ausweis nicht und wurde deshalb fotografiert © KK, Fotolia, Raunig

Diese Busfahrt wird Hannah Steiner wohl nicht so schnell vergessen. Die Achtjährige war am 10. Jänner in der Früh mit dem städtischen Bus gerade auf dem Weg zur Volksschule am Spitalberg, als es kurz vor dem Aussteigen eine Kontrolle gab. In der Aufregung fand die kleine Klagenfurterin ihren Bus-Freifahrtsausweis nicht. „Er war in der Schultasche, aber momentan hatte Hannah ihn einfach nicht griffbereit“, berichtet ihre Mutter Silvia Steiner.