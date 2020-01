Tagsüber scheint die Sonne meist ungestört. Flache Nebelfelder lösen sich am Vormittag rasch auf. Vor allem an den Sonnenhängen wird es sehr mild. Temperaturen bis 10 Grad sind möglich.

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Es bleibt sonnig und mild. Das Hochdruckgebiet Ekart erstreckt sich von den Britischen Inseln bis zum Schwarzen Meer und hat somit auch unser Wetter fest im Griff. Die Sonne scheint meist ungestört. "Besser geht’s nicht!" – lautet das Motto vom Wetterfachmann Werner Troger. Auf den Pisten (z. B. Skigebiet Dreiländereck - Arnoldstein) und Bergen (bei einer Skitour) sind die Bedingungen weiterhin ideal. Die Lawinengefahr abseits der Pisten ist meist gering (Lawinenwarnstufe 1). Flache Nebelfelder, wie etwa im Raum Klagenfurt, lösen sich am Vormittag auf. Tagsüber wird es speziell in mittleren Lagen und da vor allem an den Sonnenhängen extrem mild. Spitzenwerte bis nahe +10 Grad sind örtlich nicht ausgeschlossen. In schattigen Tal- und Beckenlagen ist die Luft naturgemäß am kältesten (Höchstwerte um 0 Grad).