Über ein gekipptes Fenster drangen die unbekannten Täter in eine Wohnung in Klagenfurt ein. Der Mieter war nicht zu Hause.

Unbekannte brachen das Sparschwein auf (Symbolbild) © Peter Kneffel

Bisher unbekannte Täter stiegen am Montag im Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr in Klagenfurt in ein Mehrparteienhaus ein, indem sie bei einer ebenerdig gelegenen Wohnung eines 32-jährigen Mannes ein gekipptes Fenster aufbrachen. Der Mieter war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause.