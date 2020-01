Facebook

Von Warnschildern lassen sich Eisläufer nicht abhalten © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Hunderte Eisläufer tummelten sich am vergangenen Wochenende auf nicht freigegebenen Eisflächen in Kärnten und brachten auch ihre Kinder sowie im Fall eines Unglücks die Retter in Gefahr. „Warum stoppt niemand dieses Treiben und verhängt empfindliche Geldbußen?“, fragen sich Leser auf der Kleine-Zeitung-Homepage und in sozialen Netzwerken. „Weil wir keine Handhabe haben“, sagen Rene Riepan vom Eislaufverein Wörthersee (EVW), Polizeisprecher Rainer Dionisio und Wilfried Kammerer vom Ordnungsamt.