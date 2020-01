Kleine Zeitung +

Eingebrochener Eisläufer im Interview "Es ist lebensgefährlich, aber dieses Spiegeleis ist wie eine Sucht"

Jener Klagenfurter (50), der am Samstag im Keutschacher See eingebrochen ist, hat sich bei der Kleinen Zeitung gemeldet. Der Mann will anonym bleiben (Name der Redaktion bekannt), aber die Öffentlichkeit vor ähnlichen riskanten Aktionen warnen. Das Interview: