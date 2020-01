Der Lebensretter erzählt"So habe ich den eingebrochenen Eisläufer aus dem See gezogen"

Anrainer (61), der sein Leben aufs Spiel setzte, um jenes des Verunglückten zu retten, lässt die bangen Minuten am Keutschacher See Revue passieren. Hunderte Eisläufer trotz Sperre auf dem Klagenfurter Lendkanal.

Mit seiner Jacke konnte der 61-jährige Anrainer den eingebrochenen Eisläufer retten © Helmuth Weichselbraun

"Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist absolut gefährlich, absolut tödlich.“ Weil sich zahlreiche leichtsinnige Eisläufer auf gesperrten Kärntner Eisflächen tummeln und er vor den Gefahren warnen will, hat sich der Lebensretter vom Keutschacher See zu Wort gemeldet.