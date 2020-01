Wie lange hält das Eis?Hunderte Eisläufer auf dem gesperrten Lendkanal

Facebook

Hunderte missachten das Eislaufverbot am Lendkanal © Helmuth Weichselbraun

Eislaufspaß auf Natureis mitten in der Stadt! Das gibt es sonst nur in im hohen Norden. Vom vergangenen Mittwoch bis Samstag war dies auch auf dem teilweise freigegebenen Klagenfurter Lendkanal möglich. Seit Sonntagfrüh ist er gesperrt, doch Hunderte Eisläufer ignorieren dies und begeben sich in Gefahr. Betroffen sind auch Kinder, die auf Schlitten übers Eis gezogen oder in Kinderwagen übers Eis geschoben werden.