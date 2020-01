Am Sonntag sind leichte nordföhnige Effekte spürbar. Wetterfühlige müssen mit Schmerzen in Gelenken und an Narben rechnen.

Blick vom Klagenfurter Kreuzbergl © Weichselbraun

Der Wind dreht zunehmend auf nördliche Richtung und daher kommen bei uns am Sonntag auch wieder leicht nordföhnige Effekte auf. Die Wolken lockern deshalb im Tagesverlauf auf und es kommt sogar die Sonne zum Zug. Zum Teil setzt sich die Sonne sogar bereits wieder länger durch. Dazu ist es auch in den Niederungen nun zumeist winterlich kalt. Vor allem auf den Bergen ist es sogar richtig frisch. In den Niederungen steigen die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in St. Jakob im Rosental auf Werte nur bis nahe plus vier Grad. "Wetterfühlige Menschen müssen vor allem am Morgen bei bestehenden Rheumaleiden vermehrt mit Schmerzen in Gelenken und an Narben rechnen", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger.